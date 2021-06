CORONAVIRUS CALABRIA | Calano tamponi e contagi, altri 6 i morti

Come ogni lunedì calano drasticamente il numero dei tamponi e dei contagi da coronavirus in Calabria. I dati riportati nell’odierno bollettino regionale fanno registrare, infatti, solo 39 nuovi positivi (ieri erano 128) a fronte però di appena 1.365 tamponi effettuati (ieri erano 2014), tasso di positività che scende al 2,86% (ieri era al 6,36%). I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 2, Cosenza 15, Crotone 1, Reggio Calabria 21, Vibo Valentia 0. Nelle ultime 24 ore si registrano 6 decessi (3 a Cosenza, 2 a Crotone 1 a Reggio Calabria) per un totale di 1.192 vittime dall’inizio dell’emergenza. Calano di due unità i ricoveri nei reparti ordinari dove i posti occupati sono attualmente 189, mentre aumentano di 1 quelli in terapia intensiva, occupati al momento 15 posti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.015 (34 in reparto, 4 in terapia intensiva, 977 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.047 (8.908 guariti, 139 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.456 (71 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.133 (15.589 guariti, 544 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 200 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.257 (6161 guariti, 96 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 904 (62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.826 (21.503 guariti, 323 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 198 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.257 (5.167 guariti, 90 deceduti).