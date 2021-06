Centauro cosentino perde la vita in un incidente stradale

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, domenica 6 giugno, a Nova Siri, al confine tra Basilicata e Calabria. A perdere la vita un uomo di 54 anni, Pietro Amatulli, di Villapiana in provincia di Cosenza. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto in un curvone, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la complanare Sud che da Nova Siri immette sulla statale 106 in direzione Rocca Imperiale-Cosenza. L’urto con la barriera spartitraffico avrebbe sbalzato il 54enne sull’asfalto, provocandone la morte sul colpo.