Spirlì attacca Boccia: “In Calabria lascia pessimi ricordi”

“Francesco Boccia mi fa tenerezza. Mi piace considerarlo un amico, per poter essere tenero nel giudizio: è stato un pessimo ministro; trasparente, direi, per tonalità di colore”. Sono parole del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì affidate ai social.

“Nel timido pallido rossore di un partito in via di scolorimento – aggiunge -, Boccia rappresenta, politicamente, la piccola presenza “grigiodemoNcristiana” con mancanza affettiva di Andreotti. Dopo aver comprato un vecchio telaio in disarmo, ha “piccato” di voler diventare tessitore, non avendone la manualità. In Calabria lascia pessimi ricordi: dall’impugnativa storica in poi. Oggi, sceglie di continuare a perdere: lotte, battaglie, tempo. Spreca uomini ed energie. Meglio farebbe ad allevare silenzi e coltivare pazienze. Anche per autopietà: quel regalo che, a volte, salva vite, a volte, carriere. #Senza rancori”, conclude Spirlì.