Salvini spiazza tutti, domenica concluderà gli Stati generali della Lega a Zambrone

Ci sarà anche Matteo Salvini a Zambrone per la giornata conclusiva degli stati generali della Lega. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Carroccio nel corso della trasmissione Otto e Mezzo in onda su La 7. Ad una precisa domanda di Lilli Gruber, Salvini ha risposto: “Essendo io domenica a Vibo Valentia è difficile che riesca ad arrivare in Ungheria per incontrare Putin. Sarò in Calabria agli Stati generali, che è una regione che merita di correre”. Una mossa a sorpresa che stupisce un po’ anche i militanti e i quadri della Lega che non si aspettavano la sua presenza a Zambrone nell’appuntamento del Carroccio calabro.