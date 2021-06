Regionali, Boccia (Pd): “Irto sarà il nostro candidato”

A fugare ogni dubbio e mettere a tacere ogni polemica in merito al nome del prossimo candidato del Pd alla presidenza della Regione Calabria ci ha pensato il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia, a Reggio Calabria proprio per fare il punto sulle prossime regionali. “Nicola Irto sarà il nostro candidato a presidente per le regionali – ha dichiarato – e leader della coalizione di centrosinistra. Ha accettato di guidare questo processo politico in Calabria. Le primarie sono lo strumento migliore – ha aggiunto – e le scelte che farà Irto, insieme al segretario Letta, saranno quelle della coalizione. A Irto – conclude Boccia – abbiamo detto di essere il leader della coalizione in Calabria ed è consapevole che il risultato che lui farà delineerà il futuro politico della regione, del partito e del centrosinistra“.