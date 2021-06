Al via a Vibo le sessioni d’ esame per la certificazione del Patentino della Robotica

La robotica è una disciplina che si occupa dello studio, della costruzione e dell’impiego di robot, coinvolgendo la meccanica, l’elettronica e l’informatica, in un lavoro di ricerca e di scoperta al servizio della produzione industriale per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, migliorare la qualità del prodotto e ridurre i costi di trasformazione.

Per questo motivo, COMAU (Consorzio macchine e utensili) azienda leader nel settore dell’automazione industriale, e la casa editrice Pearson, hanno ideato un percorso che consenta ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado di entrare in contatto con l’azienda e diventare esperti di robotica mentre sono ancora a scuola. Con questo intento nasce il “Patentino della robotica”. Un progetto che, partendo dai “nativi digitali”, vuole fornire le competenze necessarie per programmare e usare un robot. Il “Patentino della robotica” è un percorso formativo di uso e programmazione che offre le possibilità agli studenti di conseguire la stessa certificazione che viene rilasciata ai lavoratori professionisti.

Il programma del “Patentino della robotica” vede coinvolte 120 scuole in tutta Italia, con l’obiettivo di ampliare il bagaglio culturale, far acquisire conoscenze e competenze avanzate nel settore della robotica e, inoltre, preparare i ragazzi di oggi, lavoratori del futuro, al concetto e alle logiche dell’automazione, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro. È in questa fondamentale prospettiva che si svolge il ruolo chiave dell’Istituto Superiore I.T.G. – I.T.I. di Vibo Valentia diretto da Maria Gramendola che, di fatto, è diventato un Test Center per la realizzazione dei corsi del progetto COMAU-Pearson che si espletano in 100 ore di formazione studenti in presenza e on-line, attraverso l’abile guida di docenti-formatori della medesima scuola e che oggi, 4 giugno 2021, inaugura la prima sessione d’ esame con 20 studenti provenienti dall’ I.T.S. E. Scalfaro di Catanzaro. Inoltre, l’I.T.G. – I.T.I. è l’unica sede certificata, per la Calabria e la Sicilia, per lo svolgimento dell’esame finale che consentirà ai ragazzi più meritevoli di ottenere l’importantissima certificazione riconosciuta a livello internazionale del “Patentino della robotica”.