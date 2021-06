Volontari ripuliscono le spiagge nel Vibonese: iniziativa “Plastic Free” a Pizzo

Il Piccolo Grand Hotel e il Piccolo BBB aderiscono “con grande entusiasmo” all’iniziativa “Plastic Free Calabria” che si terrà a Pizzo sabato 5 giugno alle ore 8:30 perché, si legge in una nota, “riteniamo che sia una ottima iniziativa per sensibilizzare tutti al minor uso della plastica: è importante collaborare e agire tutti insieme per un futuro più equo e sostenibile“. Chiunque voglia partecipare può aderire all’iniziativa che mira a ripulire le spiagge della nota località della “Costa degli Dei”.

“In qualità di sponsor – continua la nota – metteremo gratuitamente a disposizione dei partecipanti i sacchi per la raccolta. Si ringrazia anche il Comune di Pizzo per la disponibilità a far ritirare i rifiuti che i volontari raccoglieranno durante la manifestazione e invitiamo tutti voi a partecipare”.