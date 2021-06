Il Ministero dice “no” al voto dei fuorisede, associazioni scrivono a Mattarella

Di seguito la lettera inviata dalla “Rete nazionale Voto Sano Da Lontano” al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La missiva è stata inviata dopo la presa di posizione espressa dal ministero dell’Interno, la settimana scorsa, relativamente all’iter legislativo in corso alla Camera per disciplinare il voto dei “fuorisede”. Il 25 maggio infatti, in una riunione informale tra i membri della Commissione e rappresentanti del ministeri dell’Interno, il Viminale ha parlato di problemi tecnici “insormontabili” per poter attuare la legge anche nell’eventualità in cui fosse approvata dal Parlamento.

“Signor Presidente,

a scriverle, a nome della Rete Voto sano da lontano, siamo Daniele Armellino, Martina Iuliano e Giorgia Sorrentino. Le avevamo già scritto a marzo per rappresentarle quelli che erano stati fino ad allora i nostri passi nel condurre questa Campagna per garantire il diritto di voto a distanza alle cittadine e ai cittadini fuori sede, già a partire dalla tornata elettorale d’autunno. Ad oggi, le cose sono andate molto avanti, grazie anche alla sollecitazione costante della nostra Rete nazionale.

Siamo stati coadiuvati in questo sforzo anche da due costituzionalisti, i professori Roberto Bin e Salvatore Curreri, che hanno redatto la bozza di proposta di legge poi fatta propria dal Presidente della I Commissione alla Camera, onorevole Brescia, e depositata in Parlamento.

Questa pdl prevede che sia garantita ai fuorisede la possibilità di votare a distanza, attraverso seggi speciali istituiti dalle Prefetture del domicilio, in occasione di elezioni amministrative o regionali. Una pdl, quindi, non onnicomprensiva della materia elettorale, ne siamo consapevoli, ma che potrebbe creare il precedente necessario ad intervenire poi organicamente sulla materia. Inoltre, Presidente, fin dall’inizio del nostro percorso, abbiamo cercato di coinvolgere tutte le forze dell’arco parlamentare, perché eravamo e siamo tutt’oggi convinti che una battaglia costituzionale non possa avere colori politici.

Sembrava che tutto procedesse per il meglio e che si potesse giungere in poco tempo a un testo base condiviso, quando dal Viminale si sono palesate forti riserve. Ciò che le riportiamo in questa nostra, Presidente, la preoccupazione che ci spinge a

rivolgerci ancora a Lei, è proprio questa: assistere impotenti a questa paralisi del sistema. Il parere del Governo, ne siamo consapevoli, si inscrive nel solco della normale dialettica interistituzionale. Tuttavia, il Parlamento è sovrano, il Parlamento deve porre rimedio agli eventuali vulnus presenti nel nostro sistema democratico. E il mancato accesso effettivo al voto per quasi tre milioni di cittadine e cittadini riteniamo, a buon diritto, che rientri in questa categoria.

Ci chiediamo, quindi, se dal Governo possa giungere un alt di questo genere, se la leale collaborazione tra i Poteri dello Stato, nell’ottica del rispetto della nostra Carta costituzionale, possa assumere un’importanza secondaria rispetto a questioni di carattere burocratico-amministrativo. Siamo preoccupati, Presidente, ed è il rispetto, l’amore verso le nostre Istituzioni

repubblicane a spingerci a esprimere così chiaramente questo nostro disagio. È nostro convincimento che questa grande piccola battaglia, che pure ancora non è terminata, sia riuscita laddove spesso in Italia si fallisce.

Ha messo al centro i bisogni e i diritti delle e dei giovani, la cui vita è scandita dalla mobilità, ma senza cercare lo scontro generazionale e, anzi, portando sulla stessa barricata movimenti e associazioni di varia composizione anagrafica. Inoltre, come Rete abbiamo sempre e primariamente posto l’accento sulla tutela del diritto costituzionale al voto e sull’imprescindibilità della trasversalità politica, tanto che oggi in Commissione collaborano sinergicamente forze politiche diverse, e nessuna di queste si batte per rivendicare una primazia.

Questi elementi ci rendono fieri e orgogliosi di aver operato al meglio delle nostre capacità per unire, e non per dividere; perchè tante voci aiutassero altre, oggi afone, a potersi esprimere. Per estendere diritti, che mai sottraggono ma solo aggiungono sostanza alla salute della nostra Democrazia. E, infine, per alimentare attesa ed entusiasmo per le competizioni elettorali non solo prossime venture, ma tutte quelle future; per far assaporare alla Next Generation EU il sapore delle battaglie non solo combattute ma anche vinte sulla scorta degli ideali e della passione civile. Un sapore che desideriamo accompagni e ispiri sempre la nostra vita di cittadine e cittadini della Repubblica e dell’Unione.

Nella lettera rivolta ai Prefetti, in occasione della Festa della Repubblica, Lei esprime un chiaro invito “a sostenere le iniziative promosse per la ripartenza”, ripartenza possibile solo grazie alla collaborazione e al dialogo tra le Istituzioni e la società civile. Noi, Presidente, di questo le scriviamo oggi: di ripartenza. Una ripartenza che non può prescindere, e anzi deve ripartire dalla partecipazione democratica. Altresì, siamo qui a esprimerLe preoccupazione in merito alla possibile interruzione di quel dialogo tra istituzioni, dialogo a cui anche Lei assegna grande importanza. Le chiediamo quindi, Presidente, di aiutarci, e di farsi garante dei delicati meccanismi di questa, a volte non ben oleata, catena di montaggio”.

A firmare la lettera sono state le seguenti associazioni: Collettivo Peppe Valarioti, Comitato nazionale Io Voto fuori sede, The Good lobby, ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, FuoridiME, Unione degli Universitari (UDU), Link Coordinamento Universitario, Confederazione degli Studenti, Unilab Svoltastudenti, Yezers – La Start up di due generazioni, 6000 Sardine, Volt Calabria, PD Marcona 101 (MI), oltre che le compagini calabresi di ANPI, CGIL, CISL e UIL, Libera,

Movimento Politico per l’Unità e l’associazione Insieme per il Bene Comune di Vibo Valentia.