CORONAVIRUS CALABRIA | Contagi in calo ma con pochissimi tamponi processati, 2 i morti

I giorni di festa rallentano la mappatura della diffusione del covid-19. Come era prevedibile anche oggi, all’indomani della Festa della Repubblica si registrano dati viziati dall’esiguo numero di tamponi processati. Nel bollettino odierno, i nuovi contagi sono 104 (ieri 158) a fronte però di circa un terzo di tamponi processati rispetto al giorno precedente, oggi solo 1.333 contro i 3.848. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 46, Catanzaro 5, Crotone 1, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 48. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi decessi per un totale dall’inizio dell’emergeza di 1.175 vittime. Fanno segnare il segno + i ricoveri che sono ora 16 in terapia intensiva (+2) e 224 in altri reparti (+2). Sono 217, infine, i nuovi guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.457 (62 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.359 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.965 (15.432 guariti, 533 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.057 (24 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.019 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.939 (8.800 guariti, 139 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 293 (20 in reparto; 273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.131 (6.037 guariti, 94 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 201 (5 ricoverati, 196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.217 (5.127 guariti, 90 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.022 (58 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 943 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.582 (21.263 guariti, 319 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).