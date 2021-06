Ciconte non è stato chiamato da Letta. Il candidato resta Irto?

Non c’è stata alcuna telefonata da parte di Enrico Letta ad Enzo Ciconte, dopo che il nome del docente universitario era balzato ieri agli onori delle cronache quale presunto candidato alla Regione per il Pd dopo il ritiro di Irto. Lo ha ribadito il diretto interessato al Corriere della Calabria: “Non c’è stata un’interlocuzione informale ma non c’è stata una proposta formale di una mia candidatura. Quello che è successo è che il mio nome c’è, il mio nome circola e sta riscuotendo un vasto consenso. Da ieri sera non dormo più, mi arrivano telefonate e messaggi, che mi dicono che tante persone vogliono scendere in Calabria per fare campagna elettorale con me, persone che – ha aggiunto Ciconte – non votavano più”.

Definita intanto l’agenda di appuntamenti del commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano e del responsabile nazionale enti locali della segreteria nazionale Francesco Boccia, i quali nella giornata di oggi e domani saranno a Lamezia. Nel pomeriggio è previsto un serrato ciclo di incontri che inizierà con un faccia a faccia con Nicola Irto, a seguire ci sarà un confronto con il gruppo dirigente del partito e a seguire verrà riunito il tavolo delle forze di centrosinistra.