Lega, è tutto pronto nel Vibonese per gli Stati generali

Grande soddisfazione per gli stati generali della Lega Salvini Premier che si terranno a Zambrone nei giorni 4-5-6 giugno 2021, per i quali è prevista una massiccia partecipazione dei dirigenti provenienti da tutta la Calabria. L’iniziativa organizzata dal commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno e dal referente della Provincia di Vibo Valentia Michele Pagano prevede, per la prima volta in Calabria, l’incontro dei dirigenti del partito e la possibilità di discutere sui temi rilevanti per la crescita del movimento e delle persone che stanno ricoprendo ruoli dirigenziali. Un momento di informazione e formazione che tenderà, anche, a tracciare le linee e la strategia per le prossime competizioni elettorali.

“Negli ultimi mesi – si legge in una nota del commissario regionale – il partito si è fortemente radicato nel territorio e si sono avute centinaia di adesioni, anche di amministratori locali”.

La manifestazione prevede un ricco programma: venerdì, dopo la registrazione, ci sarà la prima sessione che prevede un confronto tra i dirigenti locali, con l’intervento del deputato Domenico Furgiuele e le conclusioni di Luca Toccalini, segretario nazionale Giovani, Andrea Crippa, vice segretario Nazionale, Nino Spirlì, presidente della Regione e Stefania Pucciarelli, sottosegretario al ministero della Difesa.

Sabato, invece, la prima sessione sarà dedicata al Recovery Plan con gli interventi dei Consiglieri regionali Pietro Molinaro e Pietro Raso, oltre a Mario Romano, imprenditore. Le conclusioni verranno affidate a Nicola Tufo, amministratore regionale della Lega, e Pasquale Pepe, senatore e responsabile del Dipartimento Mezzogiorno. La seconda sessione, che tratterà delle pari opportunità e del welfare, prevede gli interventi di Tilde Minasi, capogruppo regionale, di Francesca Porpiglia, Francesco del Giudice e Caterina Cappone, con le conclusioni di Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità. A proseguire, la terza sessione, che si interesserà delle infrastrutture, con gli interventi di Cataldo Calabretta, commissario Sorical, Renato Bellofiore, commissario Corap, Filippo Mancuso, consigliere regionale, e Domenico Furgiuele, deputato. Le conclusioni al Vice Ministro Alessandro Morelli.

Domenica mattina la quarta sessione che riguarderà il tema “Legalità&Sicurezza”, con gli interventi di Billi Simone, parlamentare estero, Gregoria Iannotta, Dipartimento Regionale Giustizia, Lanfranco Calderazzo, Dipartimento Regionale Sicurezza&Legalità&Antimafia. Le conclusioni al Sottosegretario Ministero Interni, Nicola Molteni.