Vaccini, Limardo: “Superate le 100mila dosi inoculate nella nostra Provincia”

La netta accelerazione nella somministrazione dei vaccini in Calabria riporta la nostra regione in piena media nazionale. A sottolineare il dato è Maria Limardo in qualità di presidente della conferenza dei sindaci vibonesi.

“Gli ultimi dati pervenuti dagli uffici Asp – asserisce Limardo – attestano la Regione Calabria al di sopra della media nazionale per somministrazione vaccini e certificano il superamente delle 100 mila dosi inoculate nella nostra Provincia che corrispondono ad altrettante persone vaccinate. Tale dato non può passare inosservato e il successo di tale campagna di vaccinazione è certamente frutto del costante e duro lavoro messo in campo dai nostri sanitari i quali, guidati da un’ottima organizzazione da parte dell’Asp, hanno lavorato senza sosta ed in modo entusiasmante per mettere la popolazione vibonese in sicurezza. A loro il mio plauso personale ma anche a nome di tutta la popolazione per il lavoro fin qui svolto.”

“Un ringraziamento va anche a tutti quei cittadini – prosegue il sindaco di Vibo Valentia – che hanno deciso di sottoporsi responsabilmente alla somministrazione del vaccino e a tutti coloro i quali, attenendosi alle regole comportamentali dettati dai vari DPCM, hanno reso possibile un drastico calo dei contagi non solo nella Provincia ma in tutta la Regione. La fine di questo incubo è prossima, andiamo avanti senza mai abbassare la guardia e presto potremo tornare alla normalità.”