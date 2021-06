CORONAVIRUS CALABRIA | Contagi ancora sotto quota 100, ma oggi altri 5 morti

Contagi il leggera risalita oggi rispetto al bollettino diffuso ieri dalla Regione Calabria. I nuovi positivi sono 74 (ieri 57) a fronte di 1.707 persone sottoposte a tampone (ieri sono state 1.206). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 28, Catanzaro 21, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 12. Nelle ultime 24 ore si registrano però ben 5 nuovi decessi che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 1.172. Prosegue lento, ma costante, l’alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. Ancora in calo, infatti, i ricoveri in terapia intensiva (-2) e negli altri reparti (-7). Sono, infine, 451 i nuovi guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.643 (63 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.681 (15.149 guariti, 532 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.091 (25 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.876 (8.738 guariti, 138 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 345 (20 in reparto; 325 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.068 (5.974 guariti, 94 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 199 (7 ricoverati, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.184 (5.094 guariti, 90 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.016 (62 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 934 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.499 (21.181 guariti, 318 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).