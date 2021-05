Zona bianca, quanti in macchina: le nuove Faq del governo

Da oggi (lunedì 31 maggio) tre regioni – Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia – sono entrate in zona bianca (qui la nuova mappa colorata d’Italia) e quindi in questi territori vengono meno quasi tutte le restrizioni ad eccezione dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale (qui vi spieghiamo tutte le regole, dal coprifuoco alle altre riaperture). Una delle domande che ci si pone è se vengano meno anche le restrizioni previste per le altre zone colorate sul numero di persone non conviventi che possiamo portare con noi in macchina. La risposta è data dalle nuove Faq del governo già online sul sito di Palazzo Chigi. Bene, la risposta è che nulla cambia in zona bianca rispetto alle altre zone (gialla, arancione o rossa). Cioè per l’auto valgono le stesse limitazioni (solo per i non conviventi) indipendentemente dal colore. Chiarimento importantissimo se pensiamo che di qui a fine giugno praticamente tutta Italia sarà in zona bianca

