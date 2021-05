“Vax Day” a Zambrone, somministrate oltre 100 dosi. Soddisfatto il sindaco

Si è svolto, ieri mattina, un vaccino-day presso il Centro servizi sociali di Zambrone capoluogo. Ottima l’affluenza (oltre cento i vaccini effettuati) considerato che i limiti della fascia d’età sono stati rispettati rigorosamente e senza deroga alcuna.

“Da evidenziare – ha affermato il sindaco Corrado L’Andolina – l’encomiabile generosità dei soci Anpaca di Zungri (volontari di Protezione Civile) che si segnalano per il loro spirito d’altruismo combinato a una dose massiccia di senso della solidarietà. I giovani che ne fanno parte sono uno dei volti più nobili della Calabria di oggi. E un sentito ringraziamento va ai dirigenti dell’Asp. In primis, al dottor Domenico Antonio Cirillo che ha curato la fase dell’organizzazione con puntualità e professionalità. Ma soprattutto alla dottoressa Maria Bernardi che ha manifestato sensibilità, disponibilità all’ascolto e al dialogo e un’operatività solerte e degna di encomio. A lei il più sentito ringraziamento, da parte dell’intera comunità di Zambrone per l’impegno profuso”.

L’amministrazione intende replicare il vaccino-day alla prima data utile possibile; specie, per ampliare la platea dei vaccinati fra i giovani (che fra qualche giorno potranno iniziare a vaccinarsi). E poi estendere la vaccinazione anche al tutta la stagione estiva.

“Naturalmente – ha concluso il primo cittadino – si cercherà di fare coincidere una delle future date di vaccinazione con quella del richiamo per quanti si siano vaccinati (prima dose) in data odierna. Il rispetto delle regole e la via della vaccinazione sono gli unici percorsi possibili per uscire dalla pandemia e per ritornare ad appropriarci dei naturali spazi di libertà”.