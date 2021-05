Vaccini anti Covid, superato il milione di dosi: Calabria diventa 12esima

Sono state oltre un milione le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate finora in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, per il quale nelle ultime 24 ore, nella regione, sono state somministrate oltre 21mila dosi. In base ai dati contenuti nel report la Calabria sale in 12esima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era 14esima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta al 93,3 %, meglio della Sardegna (87,1%), del Friuli (90,5%), della Provincia autonoma di Bolzano (90,9%%), del Lazio (90,9%), della Valle d’Aosta (90,9%), della Sicilia (91,3%), della Provincia autonoma di Trento (92,5%), del Piemonte (92,6%%) anche se altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 93,7%%.

“Questa è la Calabria che ci piace, 1 milione di somministrazioni effettuate. Sconfiggiamo insieme questa terribile pandemia”, ha commentato, su Facebook, il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.015.343 vaccini (ieri erano 994.129) su 1.088.500 consegnati.