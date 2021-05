CORONAVIRUS ITALIA | I nuovi contagi sono 3.351 , le vittime 83

Roma, 29 maggio 2021 – Si conferma in flessione la curva dei contagi da Coronavirus in Italia secondo i dati riporati nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute. Un trend che da giorni sta avvenendo anche per ricoveri e terapie intensive. Lunedì Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia passeranno in zona bianca, dal 7 giugno dovrebbero raggiungerle Liguria, Veneto ed Umbria.

Il bollettino. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 3.351 (ieri 3.738) a fronte di 247.330 i tamponi molecolari e antigenici eseguiti (ieri 249.911): il tasso di positività scende ancora e si attesta all’1,3% (ieri 1,5%). Sono 83 vittime nelle ultime 24 ore (ieri 126). Prosegue il calo di terapie intensive (-47) e pazienti ricoverati in regime ordinario (-392). Raggiungono quota 33.770.194 le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia.

