Previsioni meteo per il weekend, bel tempo ovunque: risalgono le temperature

Sarà un weekend all’insegna del bel tempo quello in arrivo sull’Italia, dove grazie a una corrente di alta pressione che porterà cielo sereno e temperature piuttosto elevate su gran parte del Paese. Nello specifico per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 28 maggio, ci sarà prevalenza di bel tempo, con un po’ di instabilità solo su Alpi, specialmente sul Nord-Est, e Appennino e con temperature nella media per il periodo. Sabato 29 maggio invece, il tempo tenderà a peggiorare con qualche addensamento nuvoloso in particolare al Nord dove saranno presenti anche piogge.

Previsioni venerdì 28 maggio: qualche pioggia su regioni di Nord-Ovest

Le previsioni meteo per venerdì 28 maggio indicano cielo in generale sereno o poco nuvolo, con aumento dalla seconda parte della mattinata delle nubi cumuliformi al Nord-Ovest, accompagnate da deboli piogge o rovesci sparsi, nelle ore centrali della giornata. Le temperature, in particolare le minime registreranno un aumento su Triveneto, Valle d’Aosta, Liguria e Regioni Tirreniche, mentre ci sarà un calo su Piemonte, Emilia-Romagna e regioni adriatiche centromeridionali. Per quanto riguarda le regioni del Centro il cielo sarà poco nuvoloso o velato, con amento delle nubi medio-alte in serata sulla Sardegna centromeridionale.

Meteo venerdì 28 maggio: termina il caldo anomalo degli ultimi giorni al Sud

Al Sud e in Sicilia, le previsioni per venerdì 28 maggio indicano bel tempo, con aumento delle velature dal pomeriggio su Sicilia e Calabria. Le temperature minime così come quelle massime saranno stazionarie e in linea con la media del periodo. I venti invece saranno deboli o al più moderati al Nord sulla Puglia e deboli variabili altrove. I mari saranno da mossi a molto mossi lungo lo Jonio orientale e da poco mossi a mossi lungo l’Adriatico centromeridionale e lo stretto di Sicilia.

Meteo sabato 29 maggio: tempo instabile

Infine per la giornata di sabato 29 maggio le previsioni meteo indicano tempo instabile con addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali, da sparsi a diffusi, in estensione serale al resto delle regioni alpine. Ci saranno nubi medio-alte sul resto del Nord e sulla Sicilia, con piogge o rovesci sparsi sull’area tirrenica di quest’ultima, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.