“Lesbica schifosa, ti devono ammazzare”, poi le rompono il naso

Un violento episodio di intolleranza e discriminazione è avvenuto all’interno del palazzo di residenza della vittima, a Vallefiorita nel catanzarese. Protagonisti i suoi vicini di casa. Secondo quanto racconta Amnesty International – Circoscrizione Calabria, la donna è stata aggredita prima verbalmente con insulti lesbofobici e poi colpita testata in pieno volto finendo in ospedale a Catanzaro.

“Un violento episodio di intolleranza e discriminazione avvenuto all’interno del palazzo di residenza della donna, S.C., con protagonisti i suoi vicini di casa, a riprova di quanto contesti famigliari e considerati “sicuri” si possano rivelare al contrario pericolosi. Amnesty International – Circoscrizione Calabria esprime profonda indignazione per l’accaduto e manifesta massima solidarietà con la vittima, sollecitando l’amministrazione comunale di Vallefiorita affinché metta in campo nell’immediato tutti gli strumenti possibili per tutelare la sua incolumità e il rispetto dei suoi diritti fondamentali impegnandosi in maniera concreta per evitare il ripetersi di violenze a sfondo omobitransfobico”.