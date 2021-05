Vibo, disagi per alcuni correntisti: lunghe file per poter risolvere problemi in banca

Disagi questa mattina a Vibo Valentia davanti alla sede dell’ex Ubi banca. Tra i clienti dentro l’istituto bancario e quelli in fila all’esterno, sotto il sole, sono infatti diverse decine le persone costrette a lunghe file. Le code si sono create a seguito del trasferimento di Ubi banca ad altri istituti di credito causando diversi problemi ai clienti che – in questa fase di transizione – lamentano difficoltà nel prelevare, nel poter usufruire di carte di credito o di debito e non solo.

In molti sono così stati costretti a recarsi presso la sede vibonese per chiedere informazioni e parlare con gli operatori per provare, in qualche modo, a risolvere i problemi a cui stanno andando incontro. Ci eravamo occupati della questione anche a inizio maggio (leggi QUI) quando Ubi Banca era stata acquisita da Intesa San Paolo che, però, ha ceduto le sedi di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Pizzo alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, comportando disservizi per quei clienti ai quali non era stata inoltrata alcuna comunicazione.