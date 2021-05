Covid, Figliuolo: “Saremo tutti vaccinati entro settembre”

“Ne usciremo il prima possibile, saremo tutti vaccinati entro settembre. Poi la scienza va avanti, e il virus pure. È intelligente, si muove secondo schemi logico-matematici e va tenuto sotto controllo”. Il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, interviene a diMartedi su La7 e si dice “veramente soddisfatto” dell’andamento preso delle somministrazioni anti-Coronavirus. “Il piano vaccinale funziona se tutti andiamo nella stessa direzione”, ha aggiunto. “Le Regioni stanno chiamando le persone, ci si sta rendendo conto che in alcune fasce di età mancano persone di cui, magari una piccola parte non si vuole vaccinare, ma molte non hanno un grado di informatizzazione sufficiente da accedere al servizio”. Tornando alle tempistiche, “entro fine giugno termineremo la vaccinazione di over 80, 70 e 60″, sottolinea Figliuolo, e “poi a un certo punto si andrà in parallelo su tutte le classi intercettando i più giovani che in alcuni casi possono veicolare il virus”.

