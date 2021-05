Vaccini in Calabria: somministrate oltre 17mila dosi in un giorno

Sono state oltre 17mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del Governo, nel quale la Calabria è salita in sestultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era quartultima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta al 92,7%, meglio della Sardegna (87%), del Friuli (90,9%), della Provincia autonoma di Bolzano (91%%), della Valle d’Aosta (92,2%), del Lazio (92,6%), anche se altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 95,1%.

Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 929.717 vaccini (ieri erano 912.292) su 1.002.850 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 149.109 over 80, a 316.130 soggetti fragili e caregiver, 90.686 operatori sanitari, 31.533 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 29.485 ospiti di strutture residenziali, 87.728 fascia 70-79 anni, 78.400 fascia 60-69, 32.463 personale scolastico, 24.325 comparto sicurezza e difesa, 89.857 “altro”.