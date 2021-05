Era originario del Vibonese l’operatore Mediaset stroncato da un infarto

Un tragedia nella tragedia sul luogo in cui, domenica, si è scontata al suolo una cabina della funivia Stresa-Mottarone causando la morte di 14 persone. Un cineoperatore che, stamane, si era avventurato sui sentieri della montagna per effettuare delle riprese televisive, è stato stroncato da un infarto. Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118 giunti con l’eliambulanza.

Si chiamava Nicola Pontoriero, aveva 52 anni ed era di Sesto San Giovanni. Era un freelance e stava girando un video per le reti Mediaset. Originario di Rombiolo, nel Vibonese, era ultimo di 13 figli e cugino diretto dell’attuale sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo. Era emigrato in Lombardia in età adolescenziale.