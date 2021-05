Zona bianca: settimana decisiva. Le regioni in bilico

Si è aperta la settimana che potrebbe portare le prime regioni in zona bianca dopo la svolta sui parametri per l’ingresso nelle fasce. L’unica ad aver assaporato l’area più bassa di rischio è stata per una breve parentesi la Sardegna, ma in pole position ora ci sono sette regioni che hanno la concreta possibilità di arrivare in zona bianca entro la metà del mese di giugno (sempre che i loro contagi si mantengano bassi). Secondo le previsioni, da martedì 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in fascia bianca; da lunedì 7 giugno, invece, saranno in zona bianca Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria.

