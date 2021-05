Tragedia della funivia, ci sono anche due giovani calabresi tra le vittime

Ci sono anche due calabresi tra le 14 vittime della tragedia della funivia, verificatasi oggi in Piemonte. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera – si tratta di Serena Cosentino, nata a Belvedere Marittimo il 4 maggio 1994 e Mohammadreza Shahaisavandi, nato in Iran il 25 agosto 1998, entrambi residenti a Diamante (Cosenza). La cabina è rotolata per diversi metri dopo essere caduta e poi si è fermata contro degli alberi. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti. Il cedimento si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c’è la stazione di arrivo.