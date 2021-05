Dramma a Vibo Marina, muore un giovane in un incidente. Il dolore degli amici

Non c’è stato nulla da fare per Dennis Muzzì, il ragazzo di 18 anni deceduto sul colpo nella serata di ieri a Vibo Marina, dopo che la sua vettura, una Lancia Y è andata a scontrarsi con un’altra auto della stessa tipologia, lungo via Senatore Parodi, nella zona dell’ex cementificio. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno soltanto potuto constatare il decesso. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’impatto, avvenuto nei pressi di un pericolosissimo incrocio, già tristemente noto, tra Vibo Marina e la frazione di Bivona. Dennis Muzzì era in auto con altri amici quando in direzione opposta sopraggiungeva un’altra vettura guidata da una ragazza. L’impatto è stato terrificante e non ha lasciato scampo al giovane. Altre due persone sono rimaste seriamente ferite, ma non sarebbero in imminente pericolo di vita.

E Vibo Marina oggi piange Dennis, lo piangono increduli i suoi coetanei. “Un ragazzo come pochi -scrive Monica su facebook – Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che hai lasciato. Vibo Marina, unanime ed incredula, piange la tua scomparsa. Prega per la tua mamma, la tua famiglia e, se puoi, anche per tutti quelli che abbiamo avuto il piacere di conoscerti…questo colpo sarà duro da superare. Il tuo ricordo, il tuo sorriso, la tua bontà ci terranno compagnia finché vita non ci separi!”