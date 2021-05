Vandali in azione: dati alle fiamme documenti della scuola media

Incendio nella scuola media “Ibico” di Santa Caterina a Reggio Calabria. Ignoti si sono introdotti nell’edificio e hanno dato alle fiamme documenti della scuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Condanna è stata espressa dall’assessore Rocco Albanese e dalla dirigente scolastica Serenella Corrado, che hanno parlato di “gesto inqualificabile. Per la scuola, in disuso per problemi strutturali, sono previsti fondi da 2,4 milioni di euro per i lavori di riqualificazione. Il progetto di consolidamento, il cui Rup è Eleonora Megale, è al vaglio dei Vigili del fuoco che, una volta valutato positivamente, sarà immediatamente approvato dalla giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per poi andare a gara e consentire l’apertura formale del cantiere.

“Giù le mani dai nostri ragazzi – incalzano Albanese e Corrado aggiungendo “lotteremo con tutti i mezzi di cui disponiamo per assicurare la serenità che meritano gli studenti ed un edificio scolastico performante. Sul territorio di Santa Caterina, infatti, l’Ibico è un istituto simbolo. Questi vandali non ci scoraggeranno perché siamo convinti che il territorio vada protetto e salvaguardato da tutti. Dalla nostra parte ci stanno anche i genitori degli alunni che hanno forza e determinazione tali e tante da non arrendersi davanti a queste meschinità”.

Corrado ed Albanese, poi, si rivolgono a possibili testimoni: “Chi ha visto parli. Corre l’obbligo morale ed istituzionale di far passare un messaggio chiaro: non ci scoraggerete, non arretreremo di un passo. Andremo avanti più forti e convinti di sempre”.