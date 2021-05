Previsioni meteo: domenica caldo a 30 gradi, ma ancora qualche pioggia al Nord

Le previsioni meteo di domani, domenica 23 maggio, annunciano una giornata asciutta su gran parte dell’Italia, ma con parecchie nubi al Centro Nord, dove si paleserà ancora qualche pioggia residua. Al Sud splenderà invece un bel sole, che, sotto la spinta dell’anticiclone africano, regalerà una chiusura di weekend praticamente estiva anche sul piano climatico.

Entrando un po’ più nello specifico (i dettagli li trovate poi in fondo), il team de iLMeteo.it avverte che domenica “il quadro meteorologico non riuscirà ancora a trovare una totale stabilità”, nonostante l’ulteriore espansione del campo di alta pressione. Sulla falsa riga della giornata di sabato, il tempo sarà nuovamente poco affidabile al Nord, anche se questa volta le precipitazioni rimarranno circoscritte soprattutto sui rilievi del Triveneto, al netto di qualche temporale in discesa sulle zone pianeggianti. Al Centro, dopo un avvio soleggiato, il cielo tenderà a coprirsi progressivamente sul lato tirrenico, con parziale coinvolgimento delle Marche, senza tuttavia conseguenze piovose.

Discorso a parte per le regioni meridionali, che potranno beneficiare pressoché ovunque di ampi spazi soleggiati, accompagnati da valori termici fino a 30-31 gradi in Sicilia e in Puglia. In generale, le temperature aumenteranno su tutto lo Stivale, con picchi di 26-27 gradi ad esempio a Bologna e Firenze.

