Mimmo Lucano sarà capolista in tutte le circoscrizioni a sostegno del candidato presidente Luigi De Magistris alle prossime elezioni regionali. La sua lista si chiamerà “Un’altra Calabria è possibile”.

Lo ha confermato oggi in una conferenza stampa l’ex sindaco di Riace. Alla conferenza stampa ha partecipato, con un collegamento via skype da Napoli anche de Magistris.

Ricordiamo che nell’ambito dell’inchiesta Xenia, sono stati chiesti per lui 7 anni e 11 mesi di reclusione.