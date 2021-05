CORONAVIRUS ITALIA | I casi sotto quota 5mila, le vittime sono 125

Sono 4.717 i nuovi casi e 125 i morti oggi in Italia. Giù terapie intensive (-39) e ricoveri ordinari (-437). Tasso di positività al 1,6% su 286.603 tamponi effettuati.

I ricoverati sono scesi sotto quota 10mila per la prima volta da ottobre. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva. Oggi il nuovo bollettino di Protezione civile e ministero della Salute aggiornerà ulteriormente su contagi Covid, attualmente positivi e decessi. Il premier Draghi annuncia: “L’Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo Green pass nazionale”. Nel Lazio open day aperto agli over 35 nel weekend.

E sempre in tema di vaccinazioni, accordo tra Piemonte e Liguria per le somministrazioni ai cittadini di una regione che si trovino in vacanza nell’altra nel periodo estivo. “Non è alcuna stravaganza, è il sale del regionalismo, è un servizio importante per i cittadini. Non vedo cosa vi sia di strano. Non solo ho avvisato il generale Figliuolo ma ne abbiamo discusso a lungo”, dice il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che questa mattina ha firmato il documento di intesa a Torino con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.