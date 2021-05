Vaccini, in Calabria open day per over 80: ecco tutte le informazioni utili

Completare la fascia degli over 80 calabresi dalla quale mancano circa 20 mila persone da vaccinare: è l’obiettivo dell’Open Vax Weekend promosso da Regione Calabria, commissario ad acta per la sanità, Protezione civile, Difesa, Aziende sanitarie e Croce rossa. Domani, sabato 22 maggio, e domenica 23 maggio, gli ottuagenari potranno recarsi in 64 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale per ricevere il vaccino senza necessità di prenotazione. Basterà esibire la propria tessera sanitaria. Lo rende noto la Protezione civile calabrese.

L’elenco dei punti è consultabile sul sito www.rcovi19.it. “Si evidenzia – è scritto in una nota – che tutte le persone che il 19 e 20 maggio non hanno ricevuto il vaccino a causa del cambio della procedura di distribuzione dei vaccini, potranno recarsi, con il medesimo foglio di prenotazione, nello stesso punto vaccinale, il 22 e 23 maggio. Proseguiranno normalmente le vaccinazioni per le fasce aventi diritto – over 40-50-60-70, fragili e caregiver – tramite piattaforma www.prenotazioni.vaccini.gov.it, oppure il numero verde 800 00 99 66 o sms al 339-9903947. Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione Civile 0961 789775”.