Zona bianca senza coprifuoco: come si entra e regole. Sei regioni pronte al salto

Il nuovo colore di questa seconda estate in tempi di Covid? Il bianco, naturalmente. Ma la moda non c’entra, piuttosto è bianco immacolato il desiderio di poter tornare liberi, dopo i molti mesi di restrizione. E lo si può fare solo in zona bianca, come ormai è chiaro da tempo. Per ora le regioni che entreranno in zona bianca dal primo giugno dovrebbero essere Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, che hanno l’incidenza sotto i 50. Dalla settimana dopo, invece, potrebbe toccare ad altre tre regioni fortunate: Veneto, Abruzzo e Liguria. E altre potrebbero aggiungersi alla lista degli ‘eletti’, visto che la curva della pandemia sta significativamente scendendo. Questo, sia chiaro, sempre che i dati continuino il loro trend calante dal punto di vista dei contagi

Zona bianca: come entrare

Sono tre i requisiti per ambire alla promozione dal giallo al bianco: la regione deve trovarsi uno scenario di tipo 1, avere un rischio basso e soprattutto un’incidenza di casi settimanale ogni 100mila abitanti inferiore a 50 “per tre settimane consecutive”.

