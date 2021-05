CORONAVIRUS ITALIA | Contagi in leggero aumento, diminuiscono i decessi

Roma, 19 maggio 2021 – Tornano a salire i contagi in Italia a fronte di un numero maggiore di test rispetto a ieri. Calano, invece, i decessi che scendono sotto quota 200. Continua il trend di miglioramento della pressione sugli ospedali con numeri in calo in reparti ordinari e terapie intensive.

Il bollettino. Sono 5.506 i nuovi positivi accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 287.256 tamponi effettuati, il tasso di positività sale leggermente e si ferma all’1,9%. I decessi scendono sotto quota 200 e sono 149. In miglioramento la situazione negli ospedali: in calo di 46 unità le terapie intensive, di 521 i ricoveri in altri reparti. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+936), seguita da Campania (+634), Sicilia (+603), Piemonte (+515) e Lazio (+466).

