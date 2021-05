All’Auditorium dello Spirito Santo la presentazione del calendario della nuova stagione concertistica del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Ad introdurre l’incontro, Maurizio Bonanno, chiamato anche quest’anno a curare gli aspetti organizzativi e comunicativi della stagione concertistica, è stato il Direttore del Conservatorio il M° Vittorino Naso, che ha spiegato lo spirito con il quale si è voluto confermare un consolidato rapporto che negli anni, attraverso il dialogo diretto con le associazioni culturali e di servizio (alcuni rappresentati dei quali erano presenti anche in questa occasione), si è proficuamente instaurato consentendo alla città di poter apprezzare l’alto livello artistico e musicale che offre il Conservatorio Torrefranca.

“Purtroppo, questa terribile pandemia – ha dichiarato il direttore Vittorino Naso – ci ha costretto ad una lontananza forzata, dovendo sospendere per lunghi ogni possibile occasione di incontrarci imponendoci un isolamento ed un distanziamento che ha modificato le nostre abitudini, questo nostro modo di vivere che ancora stenta a tornare alla normalità. Ma, con pazienza e senza mai abbandonare la nostra passione per la musica, abbiamo atteso gli auspicati momenti migliori continuando a crederci e lavorando per essere pronti in attesa dell’agognato momento in cui sarebbe stato possibile ricominciare”.

Si comincia subito, già il prossimo giovedì 20 maggio alle ore 18 sempre nell’Auditorium dello Spirito Santo, che, ha aggiunto Vittorino Naso: “Rimane il nostro luogo di incontro e che abbiamo predisposto in modo da garantire tutta la sicurezza necessaria per vivere serenamente in questo difficile periodo ancora alle prese con un virus che non ci ha abbandonato”. E sarà un cartellone di grandi concerti, grazie alla collaborazione di AMA Calabria, che ha messo a disposizione la sua esperienze e la sua competenza per allestire un calendario che registra appuntamenti di livello internazionale. In tal senso, è stato il presidente di AMA Calabria, Francescantonio Pollice, ad annunciare come uno dei momenti di assoluto prestigio sarà certamente l’appuntamento dell’11 giugno quando sarà presente a Vibo Valentia Ivo Pogorelich, pianista tra i più apprezzati a livello mondiale, una prima assoluta che sarà anche la tappa unica in Calabria.

Presente il Presidente della Provincia, Salvatore Solano, un momento importante è stato l’intervento del sindaco Maria Limardo, che era accompagnata dall’assessore alla Cultura, Daniela Rotino.

Anche il Conservatorio Torrefranca partecipa alla soddisfazione per la proclamazione di Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro avendo ricordato è dotata di una Biblioteca che aderisce all’Anagrafe delle biblioteche italiane con il polo della Biblioteca nazionale di Cosenza avendo già ottenuto con Decreto del Presidente della Regione Calabria nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento della Biblioteca d’interesse locale; ed annunciando la prossima pubblicazione dell’opera omnia del musicologo vibonese Fausto Acampora di Torrefranca, iniziativa particolarmente gradita dal sindaco.

La conferenza stampa si è conclusa con un omaggio alla Città, che il Conservatorio ha voluto offrire attraverso un breve concerto di suoi allievi, momento celebrativo di una grande occasione che favorisca la crescita sociale e culturale del territorio. Ad esibirsi: Giuseppe Maiorana, della lasse di strumenti a percussione, che ha eseguito il Preludio suite n.1 per violoncello di Bach; Veronica Romeo, della classe di Flauto, che ha eseguito Syrinx di Debussy; ed il trio Giuseppe Cutuli, Francesco Leone, Giovanni Brunetti, della classe di Jazz, che ha concluso con un esaltante Take the train di Duke Ellington.