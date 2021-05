“All black”, traffico illecito di rifiuti e riciclaggio: i nomi dei 13 arrestati

Questa mattina, nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta, i carabinieri del Noe ed i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Taranto, sono stati impegnati in un’operazione coordinata dalle Direzione distrettuale antimafia di Lecce nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti su tutto il territorio nazionale e riciclaggio.

Nell’indagine che coinvolge complessivamente 44 persone e un’azienda, ci sono:

Luca Grassi, 48enne di Lecce

Claudio Lo Deserto, 66enne di Lecce

Valerio Marra, 58enne di Alessano

Palmiro Mazzotta, 74enne di Surbo.

Per Lo Deserto e Mazzotta, come disposto dal gip Alcide Maritati, si sono aperte le porte del carcere.

Sempre in carcere sono finiti

Roberto Scarcia, 66enne di Taranto

Luca Di Corrado, 42enne di Tarano

Davide D’Andria, 40enne di Taranto

Francesco Sperti, 56enne di Manduria

Oronzo Marseglia, 57enne di San Vito dei Normanni

Salvatore Coscarella, 76enne di Cosenza

Nestore Coseglia, 55enne di Marano di Napoli

Ai domiciliari

Biagio Campiglia, 42enne di San Pietro al Tanagro (Salerno)

Franco Giovinazzo, 41enne di Siderno (Reggio Calabria)

Antonio Li Muli, 41enne di Palermo

Stando alle indagini, il gruppo avrebbe utilizzato false autorizzazioni amministrative, per attestare che due imprese avessero la disponibilità di impianti autorizzati per il trattamento di rifiuti, ovvero di siti abilitati allo stoccaggio degli stessi, per effettuare molteplici operazioni illecite di movimentazione di ingenti quantità di rifiuti urbani e industriali, anche pericolosi.