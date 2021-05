Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 16 maggio il tempo migliorerà in modo deciso al Centro-Sud, mentre continuerà a rimanere più instabile al Nord, soprattutto in montagna. Da lunedì l’alta pressione promette poi di salire di giri un po’ in tutta Italia, seppure in presenza di precipitazioni residue.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che la giornata di domenica sarà prevalentemente soleggiata al Sud e in Sardegna, mentre al Centro persisterà una discreta variabilità al mattino, con nubi irregolari sparse e qualche piovasco su Toscana, Umbria e Lazio, comunque in successivo esaurimento. Al Nord, dopo un avvio nuvoloso (specie sulla Pianura Padana) ma asciutto, la situazione andrà invece a peggiorare nel pomeriggio, quando rovesci e temporali irromperanno su Alpi e Prealpi, con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Sul piano climatico, il rinforzo dell’anticiclone africano favorirà un aumento delle temperature, che raggiungeranno punte di 24-25 gradi soprattutto in corrispondenza dei settori centro-meridionali.

