Vaccini Vibo, Papillo (Cisal): “Prossimi step fondamentali per ripartenza del lavoro”

“Il ritmo di vaccinazioni impresso nelle ultime settimane ci fa ben sperare”. Così il segretario provinciale della Cisal di Vibo Valentia, Vitaliano Papillo, commenta i dati dell’Asp relativi alle somministrazioni effettuate in provincia. “Con questa regolarità quotidiana arriveremo presto ad un alto tasso di immunizzati. Un plauso alla dottoressa Maria Bernardi, commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia e a tutti i medici e gli operatori per il lavoro portato avanti, che – ha sottolineato – ci ha permesso innanzitutto di mettere a riparo le categorie più a rischio e, successivamente, di rimanere perfettamente in linea con la tabella di marcia dettata dalla cabina di regia nazionale, che già nei prossimi giorni vedrà ulteriori passaggi fondamentali per vincere la ‘guerra’ contro il virus”.

“Dal semaforo verde agli over 40, all’inoculazione di tutti coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione nel settore alimentare, del turismo, agli addetti ai trasporti, dai lavoratori della ristorazione ai servizi alla persona. Passaggi fondamentali, e qui il mio appello ad una massiccia richiesta di prenotazioni, per farci trovare pronti e soprattutto in sicurezza, per la stagione estiva ormai alle porte – conclude Papillo – che potrebbe rappresentare la prima, importante spinta alla ripartenza, sotto tutti i punti di vista, della nostra provincia e della Calabria tutta”.