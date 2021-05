CORONAVIRUS ITALIA | Calo di contagi e morti: 6.659 nuovi casi e 136 decessi 

Roma, 15 maggio 2021 – Nuovo calo di contagi e morti Covid. Lo rivela il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus in Italia, mentre accelera la campagna di immunizzazione. Tuttaiva, secondo ultimo report del governo, ci sono oltre 2 milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino, nel dettaglio 519.666 ultra ottantenni (l’11,49% della popolazione di questa fascia d’età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%). Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose, mentre la più virtuosa è il Veneto, dove questa percentuale scende all’1,56%. Tra i 70-79enni la regione più indietro è la Sicilia con il 42,57%, mentre quella che va meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.

Il bollettino Covid del 15 maggio

Sono 6.659 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 7.567 di ieri (qui il bollettino completo del 14 maggio). Diminuiscono anche i decessi: 136 contro i 182 del giorno precedente. I tamponi effettuati sono stati 294.686 (ieri 298.186), per cui il tasso di positività è del 2,3%. Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 63 (ieri 99). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.493 persone, -557 meno di ieri.

