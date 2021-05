Imbocca superstrada contromano, Jeep contro furgone (VIDEO)

Imbocca contromano la superstrada Foligno – Civitanova allo svincolo di Morrovalle, in provincia di Macerata e percorre un paio di chilometri prima di scontarsi frontalmente con un furgone che viaggia nella direzione opposta, quella giusta. Al volonte del fuoristrada, una Toyota Rav4 un uomo di 86 anni, due invece le persone a bordo del furgone, Caddy, che in quel momento stava effettuando un sorpasso. Coinvolta anche un’altra auto con a bordo una persona. Quattro in tutto i feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita, che sono stati trasportari in ospedale. Due sono in cura Macerata, gli altri a Civitanova Marche. La superstrada è stata chiusa e ovviamente notevoli i disagi per gli automobilisti, a causa della lunga coda che si è formata. Video tratto da “Cronache maceratesi tv”.