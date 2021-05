Una donna calabrese al vertice della Volkswagen, ecco chi è

Daniela Cavallo, 46 anni, madre di due figli, è la prima donna alla guida dei 670mila dipendenti della più grande azienda automobilistica al mondo, la Volkswagen. E’ la figlia di un immigrato calabrese, eletta a capo del Consiglio di fabbrica ed ora la persona più potente del gruppo Volkswagen, l’azienda automobilistica più importante al mondo. “A casa -spiega ai cronisti – per la verità si parlava calabrese. Ma tutte le sere i miei genitori accendevano la radio per ascoltare Radio Colonia”.

Daniela Cavallo raggiunge questa posizione in un momento molto difficile per il settore auto in Germania, in Europa e nel mondo: “Dobbiamo rispettare i limiti di CO2 imposti dall’Ue e quindi in futuro si punterà sull’elettrico”, spiega Cavallo che ha come obiettivo principale quello di difendere i posti di lavoro degli operai. Il nuovo capo del Consiglio di fabbrica racconta anche come è cambiato il lavoro e la produzione nelle aziende VW con la pandemia da Covid-19. “La buona notizia è che nei prossimi giorni inizieremo a vaccinare anche nelle aziende e in fabbrica. Avremo subito a disposizione 5.000 vaccini”.