Coronavirus, in Calabria oltre 40 mila richieste per le vaccinazioni a domicilio

La Protezione Civile della Regione Calabria ha registrato richieste per “oltre 40 mila vaccinazioni a domicilio” che sembrerebbe un numero eccessivo rispetto alle reali esigenze del territorio Gli aventi diritto, in questo caso, sono persone non deambulanti e con certificata impossibilità allo spostamento, sottolinea la Protezione Civile e a tal proposito “le istanze saranno controllate e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni false”.

“Invitiamo tutti gli aventi diritto a prenotarsi. È importante”, afferma il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone, “occupare i tanti posti disponibili su tutto il territorio regionale e chiediamo la collaborazione da parte dell’utenza. Solo in questo modo, continuando con questi ritmi, entro luglio tutti avremo ricevuto la prima dose”.