Chi sbadiglia a lungo è più intelligente?

Chi sbadiglia a lungo è probabilmente più intelligente. È quanto emerso da uno studio internazionale condotto sugli animali e pubblicato sulla rivista Communication Biology. Dalle rilevazioni è infatti emerso che i vertebrati con i cervelli più grandi e le sinapsi più efficienti tendono ad avere sbadigli più duraturi.

I ricercatori hanno osservato gli sbadigli di 1.291 animali vertebrati, coprendo in totale 55 specie di mammiferi e di 46 specie di uccelli. Lo sbadiglio è un’azione semi-volontaria controllata dai neurotrasmettitori nell’ipotalamo: la scienza studia questo fenomeno da anni, ma non è ancora riuscita a trarre conclusioni definitive su due aspetti importanti. Ovvero, perché sbadigliamo e perché alcuni animali, come ad esempio le giraffe, non hanno bisogno di sbadigliare.

CONTINUA A LEGGERE QUI