CORONAVIRUS CALABRIA | Sono 237 i nuovi casi, ancora 8 vittime

Sono 237 i nuovi positivi al Covid in Calabria, nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 3200 tamponi effettuati. Ancora alto il numero dei morti, ben otto, mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinati (-9) e nelle Terapie intensive (-2). Nell’ambito delle cinque province, i casi sono così suddivisi: Cosenza 19, Catanzaro 31, Crotone 72, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 102.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.267 (102 in reparto AO di Cosenza; 30 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 17 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.900 (13.410 guariti, 490 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.501 (45 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 2431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.800 (6.670 guariti, 130 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 856 (29 in reparto; 827 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.073 (4.987 guariti, 86 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 430 (18 ricoverati, 412 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.735 (4649 guariti, 86 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.156 (104 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 19 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 11 in reparto al P.O di Melito; 2.014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.244 (18.944 guariti, 300 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 53 (53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 340 (340 guariti).