Caso Denise Pipitone, la ragazza di Scalea: “Non sono io”

Sembra trattarsi dell’ennesimo buco nell’acqua, dell’ennesima pista che non porta da nessuna parte. Questa mattina le indagini per ritrovare la piccola Denise Pipitone erano arrivate fino in Calabria, a Scalea, nel Cosentino, dove a seguito della una denuncia di una parrucchiera del luogo i carabinieri hanno effettuati dei controlli che sin da subito hanno lasciato intendere che la pista non fosse quella giusta. La ragazza rom segnalata nella denuncia si chiama Denise ma non ha 21 anni (età che avrebbe oggi Denise Pipitone) bensì 19. Raggiunta poi dalla redazione di “Chi l’ha visto?” la ragazza avrebbe dichiarato di non essere lei la persona che gli inquirenti stanno ancora cercando. A riportare la notizia la stessa trasmissione di Rai3 attraverso un tweet.