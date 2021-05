Accoltella la ex e uccide il figlio di lei, catturato

È stato catturato dopo poche ore di fuga l’autore dell’omicidio compiuto nella notte in Sardegna, a Tortolì. Masih Shahid, 29enne di origine pachistana, ha accoltellato la ex compagna, Paola Piras, ferendola gravemente, e ucciso il figlio della donna intervenuto per proteggere la madre. La vittima è Mirko Farci, aveva 20 anni. Shahid è stato arrestato e trasferito nella caserma dei Carabinieri di Tortolì per essere sottoposto a interrogatorio.

Il delitto all’alba in via monsignor Virgilio, nella casa della donna in pieno centro. L’uomo si è introdotto nella casa della ex salendo da un pluviale che porta alla veranda, e da lì è entrato nell’appartamento. A quel punto il 29enne si è scagliato contro la ex, ferendola con un coltello. È in quel momento che Mirko si è gettato tra lui e la madre, tentando di proteggerla, ma è stato colpito mortalmente dai fendenti dell’omicida. L’uomo è fuggito prima dell’arrivo dei Carabinieri, avvertiti da un parente della vittima.

