Volley, riparte l’attività femminile under19 e under17 della Tonno Callipo

Se la prima squadra della Volley Tonno Callipo è ormai in vacanza, non lo sono le squadre che partecipano ai campionati minori, che finalmente ripartono, e tra queste anche le formazioni femminili. In attesa che venga pubblicato il calendario dell’Under 19, in campo è scesa l’Under 17 che ha esordito con una sconfitta. Prossimo impegno mercoledì nel derby con la Raffaele Lamezia. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia partecipa ai Campionati Giovanili iniziati lo scorso 4 maggio anche con due Rappresentative femminili, in particolare con l’Under 19 e l’Under 17. Al primo torneo potranno prendervi parte le atlete nate dal 2002 in poi, mentre al secondo quelle dal 2004. Quattrodici le atlete dell’Under 19, di cui solo tre 18enni a testimonianza di un gruppo alquanto giovane. Undici invece le giocatrici nell’Under 17 di cui solo tre 17enni, tutte le altre ovviamente più piccole. I tecnici sono Carmine Cavallaro e Davide Russo, che si alternano nel ruolo rispettivamente di primo e secondo allenatore per le due Rappresentative.

Sul significato che assume la ripartenza dei campionati giovanili, considerato il momento critico che si sta vivendo, i due allenatori Carmine Cavallaro e Davide Russo hanno dichiarato: “Da oltre un anno, a causa della pandemia da Covid-19, la pallavolo e il mondo dello sport in genere soprattutto quello giovanile, stanno vivendo una profonda crisi. Dopo la brusca interruzione delle attività nella scorsa stagione agonistica, la ripresa degli allenamenti nel successivo mese di settembre, era stata accolta con rinnovata voglia di ricominciare da parte delle numerose ragazze che in questi anni avevano dato vita alla Volley Tonno Callipo femminile. Purtroppo però, già nel successivo mese di ottobre, in seguito alla paura delle famiglie dovuta alla crescita dei contagi da Covid in Calabria e in particolare nel nostro territorio, diverse atlete che negli anni precedenti avevano maturato positive esperienze sul campo, hanno interrotto l’attività. Quindi in questi mesi – aggiungono Cavallaro e Russo – abbiamo lavorato in palestra con un gruppo molto eterogeneo, costituito da giocatrici più esperte e da altre giovanissime. Tra gli obiettivi di questi campionati giovanili, vi è quello di favorire il processo di crescita delle ragazze e soprattutto del gruppo. Siamo certi che ogni partita servirà a dare gli stimoli per crescere e migliorarsi, con l’auspicio di poter costruire le premesse per un futuro ancora più entusiasmante”.