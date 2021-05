Vaccino agli over 50 in Italia: prenotazioni, regole, tempi

Domani si parte: prenotazioni dei vaccini aperte ai 50enni. Anche se molte Regioni hanno giocato d’anticipo senza aspettare le indicazioni del commissario all’emergenza Covid, generale Figliuolo.

“Noi il 10 avremo già finito”, era stato spiccio il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Anche Piemonte, Trentino, Lazio e Sicilia sono già partite e hanno anticipato le direttive nazionali. La Regione governata da Alberto Cirio il 4 maggio ha iniziato la raccolta delle adesioni nella fascia 55-59 anni; da martedì 11 sarà il turno dei 50-54enni. Ma quando saranno somministrati i vaccini? “Tendenzialmente entro giugno – è la previsione. Ma molto dipende dalle circostanze. Se un medico di famiglia esaurisce le sue platee di riferimento dei 70 e 60enni, potenzialmente può cominciare a chiamare anche i 50enni. Non è possiile prevedere oggi una data precisa”.

Nella lettera alle Regioni il commissario all’emergenza Covid, generale Figliuolo, rilevava il buon andamento della campagna vaccinale destinata alle categorie prioritarie e apriva la prenotazione anche ai cittadini over 50, con criteri di gradualità. Dando la precedenza ai più fragili. Ma come abbiamo visto, sono molte le Regioni che hanno deciso di non aspettare. La Campania ha aperto le prenotazioni per i 50-59enni il 27 aprile. Così pochi giorni fa risultava prima per quella fascia d’età ma terzultima per l’immunizzazione degli over 80.