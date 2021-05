CORONAVIRUS ITALIA | Calo drastico dei contagi, meno di 200 morti. Giù le terapie intensive

Bollettino del ministero della Salute, sull’andamento del Coronavirus in Italia, anche se come ogni lunedì il numero dei contagi Covid è più basso perchè risente del minor numero di tamponi effettuati nel weekend. In questi giorni la curva epidemiologica ha segnato un calo e sempre più insistente si fa il pressing sul governo perché il coprifuoco sia abolito o spostato dopo le 23. Ma sotto esame adesso è finito anche l’indice Rt, risalito in molte regioni e che quindi rischia di rispedirle in zona arancione bloccando così il calendario delle riaperture. Intanto accelera la campagna vaccinale, che oggi ha aperto le prenotazione per la fascia d’età 50-59 anni (in Lombardia hanno superato 270mila in mattinata).

E slitta il richiamo per i vaccini a mRna: il Lazio e l’Emilia-Romagna hanno spostato a 5 settimane quello di Pfizer, mentre la Toscana a 40 giorni sia il Pfizer che il Moderna. Secondo i dati del bollettino, diffuso dal ministero della Salute, oggi sono 5.080 i nuovi casi e 198 morti. Eseguiti meno tamponi, come dopo ogni weekend: 130.000 test, tasso di positività al 3,9% (+0,2%). Scendono le terapie intensive (-34), mentre risalgono i ricoveri (+7).

