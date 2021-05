Vaccino AstraZeneca, l’Ue (per ora) non rinnova il contratto: l’annuncio

Roma, 9 maggio 2021 – Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Ad annunciarlo è stato il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton. Ieri la Commissione ha annunciato che l’Unione Europea acquisterà fino a 1,8 miliardi di dosi in più del vaccino da Pfizer/BioNTech.

Intanto l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio comunica che “sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio. Sono disponibili ancora 100mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson”.

