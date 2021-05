Vibo capitale del libro 2021, Fdi: “Un riconoscimento che la città merita”

“E’ con entusiasmo ed orgoglio che abbiamo accolto la notizia dell’importante riconoscimento attribuito alla citta quale capitale del libro 2021. E’ un riconoscimento che la città merita, poiché dallo stesso emerge con forza il fervore culturale che ha sempre animato e contraddistinto Vibo ed i suoi cittadini. Un premio frutto delle tante iniziative letterarie che si svolgono ormai costantemente nel corso degli anni e di una microeditoria diffusa in città.” Si legge così in una nota di Fratelli d’Italia firmata dal commissario provinciale di Vibo Valentia Wanda Ferro, dal membro dell’assemblea nazionale Pasquale La Gamba, dal titolare del dipartimento cultura Raffaele Anello e dal commissario cittadino Raffaele Pronestì.

“Come non sottolineare l’impegno di coloro che organizzano il Festival “ Leggere e scrivere” o il Vibook , eventi questi la cui fama ha travalicato i confini nazionali ed ai quali partecipano con entusiasmo firme tra le più importanti del panorama letterario italiano. A loro va il nostro più sincero ringraziamento perché grazie soprattutto a loro se oggi esultiamo e ci sentiamo orgogliosi di essere cittadini vibonesi. E’ la plastica dimostrazione che anche qui, anzi soprattutto qui è possibile fare cultura, che anche a Vibo c’è del bello, che Vibo può essere anche ricordata e menzionata positivamente. Riconoscimento, secondo il nostro commissario provinciale On. Wanda Ferro “ che sottolinea identità di una comunità che riconosce nella cultura il vero ascensore sociale”. Siamo certi che questa vittoria funga da stimolo per raggiungere traguardi ancora più prestigiosi e che sia da stimolo affinché la nostra provincia riconquisti quel terreno perso nel corso degli ultimi decenni. Un plauso – conclude la nota – all’Amministrazione comunale, che con il suo impegno ed abnegazione ha reso possibile attraverso l’elaborazione del progetto ottenere il consenso della commissione istituita dal Ministero della Cultura. Vince Vibo, vince la Calabria!!!.”